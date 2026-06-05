ПСБ поддержит реализацию проекта «Карта жителя Херсонской области», который объединит в одном инструменте финансовые и социально значимые сервисы для жителей региона. Соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали зампред ПСБ Михаил Дорофеев и председатель правительства Херсонской области Семен Машкауцан. Стороны договорились о сотрудничестве при разработке и внедрении проекта, включая формирование его концепции и дорожной карты. Также взаимодействие предусматривает участие ПСБ в развитии новых цифровых технологий в Херсонской области.

Одна из нефтяных компаний предложила Минэнерго закрепить за отраслью обязательство направлять на переработку 30% добываемого сырья. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник на ПМЭФ. В пресс-службе Минэнерго уточнили, что ведомство поддерживает любые предложения по повышению эффективности внутреннего рынка топлива.

Правительство может предоставить лесопромышленникам часть запрошенных мер поддержки. По данным источников «Ъ», отложить рост арендных платежей и ввести мораторий на банкротство поручил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Как считает один из собеседников издания, меры поддержки вряд ли будут масштабными, учитывая ограниченность бюджета.