Экстренное предупреждение: Ставрополье накроют мощные ливни и шквал

Спасатели объявили штормовое предупреждение в Ставропольском крае из-за прогнозируемых ливней, гроз и порывов ветра до 25 метров в секунду в период с вечера 5 по 7 июня 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Региональное управление МЧС распространило срочное сообщение о неблагоприятных метеоусловиях, которые ожидаются на территории Ставрополья. Согласно прогнозам синоптиков, уже с 15:30–16:30 пятницы, 5 июня, и до конца суток, а также в течение следующих двух дней — 6 и 7 июня 2026 года — местами пройдут интенсивные осадки.

По информации ведомства, дожди будут сопровождаться грозами, выпадением града и шквалистым усилением ветра. Скорость воздушных потоков может достигать 25 метров в секунду. Специалисты не исключают локальных чрезвычайных ситуаций.

В зоне риска — низинные участки местности, где возможно скопление воды и подтопление. Из-за обилия влаги существует вероятность сбоев в работе ливневок и дренажных систем. Кроме того, синоптики предупреждают о риске повреждения кровель жилых и хозяйственных построек, а также падении слабо закрепленных рекламных конструкций и деревьев.

«Жителям и гостям края настоятельно рекомендуется соблюдать меры предосторожности, — отметили в пресс-службе главка. — При усилении ветра следует держаться подальше от линий электропередачи и шатких сооружений, а автомобили по возможности оставлять в гаражах или на охраняемых стоянках».

Для оперативного реагирования на возможные последствия разгула стихий задействованы все экстренные службы. В случае происшествия гражданам советуют незамедлительно звонить по единому номеру вызова оперативных служб — 112.

Станислав Маслаков