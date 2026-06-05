На обновление ДК в станице на Ставрополье выделили 5,3 млн рублей

В станице Новоекатериновской Кочубеевского округа подходит к концу ремонт местного Дома культуры. На обновление объекта выделили 5,3 млн руб., сообщили в администрации округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Кочубеевского округа Фото: Администрация Кочубеевского округа

Деньги поступили из краевого и местного бюджетов, а также от предпринимателей и местных жителей. Здание ДК ввели в эксплуатацию в 1965 году. Его обновление началось в начале 2026-го.

Подрядчик меняет кровлю, модернизирует систему электроснабжения, устанавливает новые окна и двери. Также замене подлежат обшивка стен и потолка, стяжка пола. Внутренняя отделка ведется в зрительном зале, рассчитанном на 116 мест, и в остальных помещениях.

Готовность объекта составляет 90%. Работы планируется завершить до конца июня.

Мария Хоперская