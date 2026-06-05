«Привычные финансовые и платежные связи перестали работать»

Что сейчас главное для российских компаний при расчетах с зарубежными партнерами? Есть ли возможность сделать такие операции дешевле для бизнеса? И как бороться с запретами и блокировками? Об этом шеф-редактор “Ъ FM” Илья Сизов в студии радиостанции на Петербургском международном экономическом форуме побеседовал с первым заместителем гендиректора российской системы международных расчетов А7 Игорем Гориным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба А7 Фото: Пресс-служба А7

— С какими запросами к вам чаще всего обращаются партнеры? И какие задачи в сфере трансграничных платежей сейчас наиболее актуальны для российского бизнеса?

— Российский бизнес в последние годы претерпел тектонические сдвиги в системе международных расчетов, поскольку привычные финансовые и платежные связи по объективным и субъективным причинам перестали работать. Несколько лет назад многие задавали вопрос так: а можно ли вообще провести платеж? Сегодня вопрос звучит следующим образом: насколько своевременно и быстро это можно сделать?

Клиентов, безусловно, волнуют надежность, срочность, цена проведения платежа, маршрут и ответственность агента. И на сегодня мы, наверное, единственный платежный агент в РФ, который работает в полном соответствии с действующим законодательством. Это, в свою очередь, позволяет нам давать быстрые и четкие ответы нашим контрагентам на все вопросы такого рода.

— Раз уж вы заговорили о цене: в среднем по рынку комиссии за трансграничные платежи составляют двузначные проценты, в то время как у вас — 0,3%. Как вам экономически удается этого добиться?

— Это вопрос бизнес-модели, компетенций и опыта. У нас компания с большими оборотами, мы диверсифицированы на разных рынках и обладаем большим количеством собственной инфраструктуры и ликвидности. За счет этого мы можем управлять ликвидностью в различных юрисдикциях, а также себестоимостью нашей партнерской инфраструктуры. Тем самым мы обеспечиваем клиентам эффективную себестоимость проводимых нами платежей.

При этом мне хотелось бы подчеркнуть, что мы технологичная расчетная компания, которая ставит своей целью трансформацию рынка международных платежей. Мы позиционируем себя как компания, которая будет работать и давать качественную услугу вне зависимости от наличия или отсутствия геополитических ограничений. Здесь работает принцип «COVID-19 уйдет, доставка останется», где мы та самая «доставка». Просто то, что произошло, стало катализатором для давно назревших изменений на платежном рынке.

— Сейчас вместо SWIFT используются альтернативные каналы. Как именно за счет них и вашей бизнес-модели удается обеспечить высокую скорость расчетов?

— Как говорят американцы, it works — «оно работает». Все работает за счет наличия устоявшихся партнерств, профессиональных сотрудников, внимательности контрагентов друг к другу. Не стоит валить все на проблемы, связанные с комплаенсом, потому что, например, до 40% платежей из Китая возвращаются из-за банальных ошибок в платежных документах.

Сегодня, когда речь идет о повсеместном подключении искусственного интеллекта и тотальной роботизации, проверка документов — это автоматический процесс. По сути, во многих случаях решение принимает не человек, а робот. Именно поэтому качественная автоматизация с нашей стороны и тщательность при подготовке документов снимают целый ряд вопросов. Мы готовы инвестировать в этот процесс, чтобы сделать его более совершенным.

Если брать SWIFT 1.0, то им уже неинтересно заниматься тем, чем они занимаются, а нам — очень интересно. Мы только начали и надеемся заниматься этим еще 100–200 лет. Это живая, развивающаяся история. Понимаете, мы как Apple в 1982 году: уже из гаража переехали в большой красивый офис, но наши лучшие продукты еще впереди.

— Какую долю на рынке внешнеторговых операций вы занимаете сегодня? И какие цели ставите на будущее?

— По нашим оценкам, мы занимаем сегодня порядка 20% внешнеэкономического рынка России. Но наша первоочередная задача — это качество услуги. Мы нацелены на качественный рост и хотим, чтобы люди выбирали нас не потому, что нет альтернативы, или потому, что мы самые дешевые, а потому, что им приятно и хорошо с нами работать. Эту задачу мы будем решать постоянно: во внутренних коммуникациях и процессах, а также во взаимодействии со всеми внешними пользователями.

— Если говорить про направления, то в фокусе ПМЭФ сейчас — страны БРИКС и Ближнего Востока. Насколько это совпадает с вашей географией работы?

— Мы российская компания, поэтому двигаемся в том же русле, что и страна. Безусловно, основная география нашей работы совпадает с географией торговых партнеров РФ, если говорить о российском сегменте нашего бизнеса, хотя мы представлены уже и в Африке, которая активно работает с теми же внешнеторговыми партнерами, что и Россия. Это страны Персидского залива, Юго-Восточной Азии и, безусловно, Китай. Мы также планируем развитие на других рынках: у нас в приоритете Африканский континент и Латинская Америка, куда мы надеемся прийти уже в этом году, продолжая при этом развитие в тех регионах, где мы уже присутствуем.