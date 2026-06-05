В Минводах директор фирмы-должника стал фигурантом пяти уголовных дел

В Минеральных Водах глава агропромышленного предприятия предстанет перед судом за невыполнение судебных предписаний о выплатах поставщикам и незаконный вывоз арестованного имущества. По данному факту возбуждено пять уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба ФССП России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно материалам следствия, фирма накопила значительные долги перед своими поставщиками. Суд постановил, что предприятие должно ликвидировать задолженность, но директор не выполнил это решение в установленные сроки.

Судебные приставы наложили арест на производственно-техническое оборудование должника. Однако фигурант тайно вывез арестованное имущество в неизвестном направлении. По этому инциденту было возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконных действиях с имуществом, которое уже было описано или арестовано.

Следствие выяснило, что директор мог покрыть задолженности, но не предпринял таких действий. В итоге было инициировано еще четыре уголовных дела по статье за неисполнение судебного решения.

Наталья Белоштейн