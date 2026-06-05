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Суд отказал в запрете на строительство пятиэтажного здания в центре Пятигорска

Администрация Пятигорска подала в суд иск о сносе незаконной постройки возле Провала в Пятигорске. В обеспечительной мере — запрете строительства — муниципалитету было отказано. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

Фото: Пресс-служба администрации Пятигорска

Фото: Пресс-служба администрации Пятигорска

Накануне жители города в соцсетях подвергли критике строение, с учетом того, что объект долгое время оставался недостроенным, а теперь работы на нем возобновились.

По информации господина Ворошилова, администрация будет добиваться судебного решения о сносе строения.

Наталья Белоштейн

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