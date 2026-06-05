Силовики провели проверку в подразделении администрации Екатеринбурга

Правоохранительные органы провели осмотр МКУ «Центр организации выставок и ярмарок», рассказали «Ъ-Урал» в мэрии Екатеринбурга. Сотрудники центра, по словам представителей администрации, оказывают полное содействие правоохранительным органам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным СМИ, проверка может быть связана со сносом нестационарных торговых объектов (НТО). По данным «Ъ-Урал», уголовное дело на данный момент безфигурантное.

По данным «Ъ-Урал», после обысков силовики якобы увезли на допрос замдиректора «Центра организации выставок и ярмарок» Сергея Вдовенко, но вскоре отпустили без обвинений и процессуального статуса.

Отмечается, что основные претензии силовиков связаны с работой чиновников администрации.

Артем Путилов