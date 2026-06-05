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Вход на станцию метро «Пионерская» ограничат почти на все лето из-за ремонта эскалатора

С 8 июня по 21 августа из-за капитального ремонта эскалатора изменится режим работы вестибюля станции «Пионерская». Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

Пассажиров просят заранее планировать маршрут поездок

Пассажиров просят заранее планировать маршрут поездок

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Пассажиров просят заранее планировать маршрут поездок

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По рабочим дням с 7:30 до 9:00 вход в вестибюль будет ограничен, а с 17:10 до 19:10 — полностью закрыт. Кроме того, 4 и 5 июля вестибюль не будет работать для входа пассажиров в течение всего дня.

В метрополитене предупредили, что интервалы ограничений могут корректироваться с учетом фактического пассажиропотока. Пассажиров просят заранее планировать маршрут поездок.

Карина Дроздецкая

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