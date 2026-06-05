В МИД РФ прокомментировали атаку БПЛА на грузовые суда в Азовском море

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин выразил соболезнования семьям граждан Азербайджана, погибших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на грузовые суда в акватории Азовского моря. Его заявление прозвучало на Петербургском международном экономическом форуме, передает Sputnik Армения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам господина Галузина, к атаке причастна «известная страна, вернее, режим, узурпировавший власть в этой стране». Он добавил, что Москве известно, кто, используя воздушные и морские дроны, наносит удары по гражданским судам в акваториях Черного и Средиземного морей.

Инцидент произошел в ночь на 5 июня в районе Таганрогского залива Азовского моря. Под удар попали грузовые суда «Натра» и «Зиркон». В результате погибли пять граждан Азербайджана, еще трое получили ранения и были госпитализированы. Всего на борту находились 25 граждан Азербайджана, при этом сами суда не принадлежали республике.

Вячеслав Рыжков