Bru&Blo (от сочетания слов «брюнетка» и «блондинка») был основан в Москве в 2024 году как ответ на проблему многоступенчатого и сложного домашнего ухода. Бренд предлагает линейку средств, которую легко встроить в обычную жизнь. Бестселлерами являются: маска-бальзам для мягкости, гладкости и облегчения расчёсывания, деликатный кислотный пилинг для кожи головы и наборы, объединяющие очищение, уход за длиной и дополнительный уход за кожей головы. Bru&Blo делает акцент на эстетике, регулярности и понятном результате: чистые, мягкие, блестящие, ухоженные волосы.

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