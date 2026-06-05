«Мы комплексно подходим к решению проблемы подросткового курения»

В рамках Петербургского международного экономического форума обозреватель “Ъ FM” Илья Сизов поговорил с исполнительным директором Межрегиональной общественной организации «Общественный совет по проблеме подросткового курения» Анной Сорочинской о проекте «Важно не начать».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МОО «Общественный совет по проблеме подросткового курения» Фото: пресс-служба МОО «Общественный совет по проблеме подросткового курения»

— Хотел бы начать с того, какие совместные шаги на уровне государства, бизнеса, школ, может быть, родительских объединений могли бы стать вкладом, если можно так выразиться, в здоровье подростков? Вообще насколько здесь важен аспект объединения усилий?

— Любая сложная социальная проблема, а подростковое курения и вейпинг— это именно сложная социальная проблема, которая требует особого внимания, может решиться только при объединении усилий всех заинтересованных сторон: и бизнеса, и органов власти, и НКО, и педагогов, и родителей. Вот, к примеру, не так давно мы разработали и начали проводить просветительский проект для учителей и родителей «Важно не начать».

Это проект, который дает реальный инструмент педагогам и родителям для того, чтобы они могли эффективно заниматься профилактикой в школе и дома. Этот проект поддерживается Фондом президентских грантов. В разработке контента этого проекта участвовали большое количество экспертов из области образования, здравоохранения, даже креативной индустрии, поскольку у нас очень много наглядной продукции внутри того контента, который мы создали. И все наши материалы одобрены и поддержаны Министерством просвещения. Сейчас этот проект мы запустили уже в 11 регионах, осуществлять его в регионах нам помогают местные министерства образования.

Вот это и есть объединение усилий разных сторон, которое дает результат. И проект показал, что он и эффективный, и востребованный. И если говорить об его структуре, то, во-первых, это очень большая помощь педагогам. Мы разработали полный комплект методических материалов для того, чтобы учителя могли проводить интерактивные занятия «Курс на здоровье». Такие занятия мы уже запустили больше чем в 1 тыс. школ в 11 регионах, уже 5,5 тыс. школьных классов поучаствовали в этих занятиях. Мы будем развивать, конечно, это направление дальше.

Также не остались в стране и родители. Мы создали первый в России интернет-ресурс, он так и называется, как и проект, «важноненачать.рф». Это даже не сайт, а именно интернет-ресурс, поскольку там можно даже пройти бесплатное обучение. Также мы и создали социальную рекламу, поскольку сегодня надо актуализировать внимание родителей к этой проблеме, когда дети начинают курить, использовать вейпы. И многие родители просто не знают, что делать в такой ситуации. На самом деле, есть определенные механизмы, шаги, которые помогут в этой ситуации поступить правильно.

Мы гордимся тем, что созданная нами кампания прошла конкурсный отбор в комиссиях по рекламе при правительствах Москвы и Санкт-Петербурга и размещена на данный момент уже на 6 тыс. наружных носителей на улицах городов восьми регионов. Это и общественный транспорт, и метро. Таким образом мы комплексно подходим к решению проблемы подросткового курения, работая со значимыми взрослыми, которые могут влиять на подростка, когда он растет.

— А если более глобально говорить, как за последнее время, за последние годы поменялась практика противодействия подростковому курению, вейпингу?

— Однозначно мы видим усиление степени внимания к этой проблеме и со стороны органов власти, и со стороны родительского сообщества, и со стороны педагогов, школ. То есть внимание растет, и профилактика развивается, появляются новые стандарты. Если раньше мы говорили детям только о рисках, о том, что курить вредно, использовать вейпы вредно (мы и сейчас, конечно, об этом говорим в определенной степени), то сейчас профилактика развернулась сторону позитива.

Говоря простыми словами, мы меньше говорим про негатив, больше — про позитив. Это такой новый вектор, который я очень поддерживаю внутренне, поскольку убеждена, что действительно подросток начинает курить не потому, что он не проинформирован о вреде (хотя опять-таки повторюсь, он должен это знать), а потому что недостаточно возможностей и способностей избежать этого группового давления.