Губернатор Кубани встретился с чрезвычайным и полномочным послом Израиля

На полях Петербургского международного экономического форума — 2026 губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Государства Израиль в Российской Федерации Одедом Йосефом. Стороны обсудили развитие партнерских связей и расширение сотрудничества между регионом и Израилем, передает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам Вениамина Кондратьева, Краснодарский край и Израиль связывают давние контакты, в том числе взаимодействие в гуманитарной сфере. Он отметил многолетнее участие израильской стороны в организации доставки Благодатного огня в регион, подчеркнув значение этого события для жителей Кубани. Губернатор также напомнил, что Израиль остается важным торговым партнером края.

По итогам 2025 года товарооборот между сторонами вырос на 33,8% и приблизился к 915 млн долларов. Краснодарский край традиционно поставляет в Израиль продукцию металлургии, масложирового комплекса, зерно и продовольственные товары. В числе перспективных направлений сотрудничества глава региона обозначил расширение поставок израильской сельскохозяйственной продукции, а также техники и оборудования. Отдельно он отметил потенциал развития прямых контактов между деловыми кругами и готовность региона содействовать организации бизнес-миссий и презентации инвестиционных возможностей.

Одед Йосеф, в свою очередь, поздравил Вениамина Кондратьева с четвертым местом Краснодарского края в Национальном рейтинге инвестиционного климата регионов России, отметив высокую инвестиционную привлекательность региона по израильским оценкам. Он заявил, что сотрудничество между сторонами уже развивается по ряду направлений, однако потенциал остается значительным.

Посол обозначил приоритетные сферы для расширения взаимодействия, включая сельское хозяйство, медицину, спорт и технологии. Он также отметил перспективы сотрудничества в винодельческой отрасли, подчеркнув интерес к продукции Краснодарского края.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы развития туристических обменов и взаимодействия в сфере курортной инфраструктуры.

Вячеслав Рыжков