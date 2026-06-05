Косметолог из Махачкалы предстанет перед судом за неудачные процедуры клиенткам

Косметологу из Махачкалы предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью двум клиенткам (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С 2022 по 2024 год обвиняемая работала частнопрактикующим косметологом в арендованном помещении. При этом она не была зарегистрирована как предприниматель, не имела высшего медицинского образования по специальности и лицензии на медицинскую деятельность.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», уголовное дело возбудили после обращения пациентки, которой в 2023 году подозреваемая провела липосакцию с липофилингом за наличные деньги. После операции у женщины развились осложнения, причинившие тяжкий вред здоровью.

Обвиняемая частично признала вину, подтвердив, что оказывала услуги конкретной пациентке без соответствующей лицензии. Однако она отрицает другие обвинения, распространяемые в социальных сетях, считая их происками конкурентов.

Наталья Белоштейн