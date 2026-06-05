Над Севастополем сбили 10 БПЛА

Над территорией Севастополя ликвидировали десять беспилотников. Военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были ликвидированы дежурными средствами ПВО в районе Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес и Ласпи. Пострадавших и погибших нет.

По данным спасательной службы Севастополя, в одном из СНТ в Фиоленте осколки от сбитого беспилотника упали на частный дом. Кроме того, у подножья Ильяс-Кая обнаружили отдельные очаги возгорания кустарников и травы из-за упавших обломков сбитого БПЛА. Площадь возгорания составляет 50 кв. м, сейчас идет тушение с помощью ранцевых огнетушителей.

«Напоминаю, если вы обнаружили обломки от БПЛА, то не подходите к ним, а сразу звоните в 112. Доверяйте только официальной информации»,— подчеркнул Михаил Развожаев.

Алина Зорина