Две новые гидроэлектростанции построят в республиках СКФО

К 2029 году в Дагестане и Северной Осетии появятся две малые гидроэлектростанции совокупной мощностью 10,25 МВт, отобранные по итогам конкурса проектов возобновляемой энергетики (ВИЭ) с общим объемом гарантированной выручки около 6,64 млрд руб., пишет ТАСС со ссылкой на «Администратора торговой системы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Российские регионы наращивают долю «зеленой» генерации: в рамках отбора объектов возобновляемой энергии одобрено строительство двух малых ГЭС на Северном Кавказе. Как сообщили представители «Администратора торговой системы» (АТС), соответствующее решение принято по итогам конкурса, проведенного в 2025 году. В общей сложности отбор прошли восемь энергетических проектов, два из которых — гидростанции в Северной Осетии и Дагестане.

В реализацию инициатив включится компания «Гидроэнерджи Осетия», которая выступит застройщиком обоих объектов. Согласно данным АТС, в 2028 году в Северной Осетии заработает станция мощностью 5,2 МВт. Год спустя, в 2029-м, в Дагестане введут в эксплуатацию МГЭС на 5,05 МВт.

Успешные заявки предполагают заключение долгосрочных договоров на поставку мощности сроком на 15 лет. За этот период инвесторы смогут получать оплату, исходя из ценовых параметров, заявленных на этапе конкурса. Совокупный объем годовой выручки по всем восьми проектам, как уточняется в сообщении, оценивается в 6,64 млрд руб.

Напомним, что развитие малой гидроэнергетики в Дагестане идет параллельно с уже реализуемыми стройками. Ранее сообщалось о начале возведения станции мощностью 5,05 МВт в Рутульском районе республики — ее запуск запланирован на 2027 год. Кроме того, в июне 2026 года в регионе была введена в строй Самурская МГЭС-14, первая в каскаде малых станций бассейна реки Самур, мощностью 1 МВт. Таким образом, к концу десятилетия общая мощность малых ГЭС на юге страны может существенно возрасти, укрепляя энергобезопасность регионов за счет возобновляемых источников.

Станислав Маслаков