ВТБ запустил ИИ-сервис подбора финансовых продуктов для состоятельных клиентов — «Умный портфель». Он подбирает готовую структуру вложений: где хранить деньги, во что инвестировать и как застраховать капитал, учитывая цели и допустимый риск клиента. Алгоритм берет все расчеты на себя: осуществляет мониторинг различных классов активов, соотносит эти активы с продуктами и услугами банка и его партнеров, учитывает ответы клиента на анкету и предлагает структуру портфеля. После этого персональный менеджер клиента получает уведомление с результатами анкеты, проводит консультацию, по запросу от клиента вносит корректировки и помогает с оформлением продуктов.

ОТП-банк планирует присоединиться к открытой программе лояльности Ozon «Зеленая цена». В ближайшее время клиенты банка начнут получать дополнительные скидки при оплате покупок на маркетплейсе картами «ОТП». Об этом «Ведомостям» рассказала директор по маркетингу и связям с общественностью ОТП-банка Екатерина Кобленц. Уже через несколько недель при оплате «ОТП картой» стоимость товаров на маркетплейсе будет такой же, как для клиентов Озон-банка и других участников программы, отметила Екатерина Кобленц. К тому же такое партнерство между платформами и банками выравнивает условия конкуренции, добавила она.

Росздравнадзор предложил распространить механизм автоштрафов на лекарства, следует из его письма в «Честный знак». Это позволит в автоматическом режиме фиксировать нарушения — от продажи просроченных препаратов до отклонений от предельных цен. Эксперты считают такой подход более эффективным по сравнению с традиционными проверками, однако указывают на возможность технических сбоев и неясность процедур обжалования возможных ошибок системы.