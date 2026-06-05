Бывших и действующих сотрудников архангельского вуза обвиняют в обмане 32 иностранных студентов
В Архангельской области завершено расследование уголовного дела в отношении лидера и пяти участников организованной группы, в которую входили бывшие и действующие сотрудники одного из высших учебных заведений Архангельска. По версии следственного управления регионального УМВД, жертвами мошеннической схемы стали 32 иностранных студента из стран Южной Азии.
В Архангельске будут судить группу сотрудников вуза по делу о мошенничестве с иностранными студентами
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Следствие установило, что с 2016 года организатор группы, который в настоящее время находится в международном розыске, вместе с сообщниками вводил абитуриентов в заблуждение относительно реальной стоимости обучения в вузе и похищал их денежные средства.
Для реализации схемы была создана и зарегистрирована за рубежом компания по привлечению иностранных студентов. В официальных письмах о зачислении, подписанных должностными лицами университета, указывалась стоимость обучения, значительно превышавшая фактическую.
В дальнейшем между вузом, иностранной организацией и студентами заключались трехсторонние договоры, в которых, как отмечает следствие, не была указана цена образовательных услуг. Все платежи и оформление документов проходили через посредническую фирму.
Противоправную деятельность пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД в 2023 году. По данным следствия, общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 20 млн рублей.
Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере направлено в суд для рассмотрения по существу.