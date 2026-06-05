Бывших и действующих сотрудников архангельского вуза обвиняют в обмане 32 иностранных студентов

В Архангельской области завершено расследование уголовного дела в отношении лидера и пяти участников организованной группы, в которую входили бывшие и действующие сотрудники одного из высших учебных заведений Архангельска. По версии следственного управления регионального УМВД, жертвами мошеннической схемы стали 32 иностранных студента из стран Южной Азии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Архангельске будут судить группу сотрудников вуза по делу о мошенничестве с иностранными студентами

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Архангельске будут судить группу сотрудников вуза по делу о мошенничестве с иностранными студентами

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Следствие установило, что с 2016 года организатор группы, который в настоящее время находится в международном розыске, вместе с сообщниками вводил абитуриентов в заблуждение относительно реальной стоимости обучения в вузе и похищал их денежные средства.

Для реализации схемы была создана и зарегистрирована за рубежом компания по привлечению иностранных студентов. В официальных письмах о зачислении, подписанных должностными лицами университета, указывалась стоимость обучения, значительно превышавшая фактическую.

В дальнейшем между вузом, иностранной организацией и студентами заключались трехсторонние договоры, в которых, как отмечает следствие, не была указана цена образовательных услуг. Все платежи и оформление документов проходили через посредническую фирму.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД в 2023 году. По данным следствия, общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 20 млн рублей.

Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере направлено в суд для рассмотрения по существу.

Матвей Николаев