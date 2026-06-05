В Крымском районе укрепили потенциально опасные участки и подняли уровень дамб на 3,9 км. В пунктах временного размещения остаются шесть человек. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Уровень воды в реке Кубань на территории Крымского и Славянского районов продолжает снижаться. Угрозы для местных жителей нет.

В Крымском районе в пункте временного размещения остаются четыре человека, в Славянском районе — двое. Подтопленных домовладений не зафиксировано, затоплены только сельхозугодия.

Из-за перелива воды через проезжую часть временно ограничено движение по дорогам к хуторам Западному и Урма, а также к селу Гвардейскому в Крымском районе. На месте работают оперативные службы и спасатели.

В муниципалитетах продолжаются превентивные работы по укреплению дамб реки Кубань и поднятию их уровня. Мероприятия проводятся в станице Троицкой и в районе хутора Западный Крымского района, а также хуторов Соболевский, Троицкий и Прикубанский Славянского района.

Всего в двух районах задействовано порядка 90 единиц техники и более 850 человек. Среди них сотрудники МЧС, краевой противопожарной службы, «Кубань-СПАС», представители муниципалитетов и волонтеры.

Алина Зорина