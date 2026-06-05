Суд в Екатеринбурге приговорил челябинца к 15 годам колонии за госизмену

Центральный окружной военный суд приговорил уроженца Челябинской области к 15 годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. Его признали виновным в госизмене, участии в деятельности террористической организации и призывах к терактам (ст. 275, ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). При назначении срока учитывалось полное раскаяние осужденного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно обвинению, подсудимый в январе 2024 года, будучи сторонником украинского военизированного объединения, разместил печатные материалы с призывами к террористической деятельности на могилах участников специальной военной операции.

Вскоре он был задержан сотрудниками ФСБ России по Челябинской области.

Артем Путилов