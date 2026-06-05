Российский бизнес научился адаптироваться к внешним условиям, и банки, в свою очередь, тоже предлагают компаниям инновационный подход к управлению их денежными потоками. О том, каким образом выстраивается эффективная система взаимодействия финансовых организаций и бизнеса, экономический обозреватель «Ъ FM» Олег Богданов в рамках ПМЭФ побеседовал с вице-президентом Газпромбанка Иваном Шмаковым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

— Что представляет сегодня ваш трансакционный бизнес? И удается ли в новых технологических условиях сохранить человеческое лицо?

— Прежде всего, хотел бы сказать, что трансакционный бизнес Газпромбанка — это не просто расчетные операции. Это намного шире и глубже, чем может показаться на первый взгляд. Мы создаем именно эффективную систему управления денежными средствами наших компаний, клиентов и партнеров. Чем отличается российский бизнес? Он очень адаптивный. И в последнее время, когда внешние условия стали серьезно меняться, наш бизнес и клиенты прекрасно адаптировались, но это привело к усложнению структуры компании и процессов. Мы не можем оставаться в стороне и предлагаем решения, которые максимально способствуют повышению эффективности деловых процессов. А то, что касается человеческого лица нашего банка, мы такими были всегда. Это наша отличительная черта, мы сиюминутно не гнались за большими объемами, но для нас очень важно работать с клиентами лицом к лицу и решать те проблемы и задачи, которые у них сейчас на повестке дня.

— А насколько вы готовы адаптировать свои решения под конкретного клиента? Я понимаю, что нужно внимательно относиться ко всем запросам, но бизнесы разные, запросы разные. Как это удается форматировать?

— Вы правы: все клиенты разные. И если вы смотрите даже на два предприятия из одной отрасли, вы не найдете ни одного одинакового. У каждой компании есть своя история, культура, традиции, процессы. И для того чтобы построить эффективную систему, нужно очень глубоко погрузиться и проанализировать клиента. Именно этим мы и занимаемся. И отсюда, собственно говоря, следует ответ на ваш вопрос: мы готовы учитывать максимальное количество требований, особенностей наших клиентов для того, чтобы предоставить им наиболее эффективное решение их повседневных и перспективных задач. Если мы говорим про те инструменты, которые у нас есть для этого, то здесь, конечно, стоит отметить историю с TMS. Это система управления казначейством, система управления денежными средствами.

— То есть управляете ликвидностью?

— Не только. В традиционном представлении многие говорят то, что это cash pooling — объединение денежных средств на счете одной компании для более эффективного размещения под повышенные процентные ставки. Но в то же самое время здесь важно отметить следующее: сейчас, когда заемные средства дорогие, очень важно следить за небольшими потерями, которые в совокупности дают очень серьезный эффект. Помимо простых классических операций, TMS позволяет эффективно использовать заемные средства, динамически отслеживать бюджет движения финансов, что, в свою очередь, эффективно сказывается на стоимости привлеченного капитала. Также критически важно для любого вида бизнеса вовремя планировать и реагировать на изменение конъюнктуры, специфики рынка. Это сокращает неопределенность.

— Насколько я знаю, вы подписали соглашение с ВТБ по Open API. Что это такое? И каких результатов вы ждете от этого партнерства?

— Open API — это уже необходимый шаг. Если мы посмотрим на историю международного банковского дела, она призвана прежде всего убрать границы для клиентов между банками. Это позволит клиентам более плавно переходить от одной финансовой организации к другой. Наши клиенты очень адаптивные — это отличительная черта российского бизнеса. Еще пять-семь лет назад у средних и крупных компаний было два-три обслуживающих банка. Если мы говорим про бизнес меньшего масштаба, то они порой обходились одним-двумя банками. Сейчас некоторые компании используют 10 и более банков. И если мы не будем иметь четкого, понятного интерфейса взаимодействия между финансовыми организациями и системами, это приведет к увеличению тех же самых трансакционных издержек.

Безусловно, можно перекидывать денежные средства платежными поручениями с расчетного счета своей компании в одном банке на расчетный счет в другом, но это все занимает время. В наше время — это деньги. Поэтому, с одной стороны, это плюс для клиентов, но для банков — ужесточение конкуренции. Как и на любом рынке, конкуренция всегда является двигателем прогресса. Я считаю, что для бизнеса это только плюс, потому что клиенты получат более качественные услуги. Банкам придется внимательнее смотреть на потребности клиентов, думать, каким образом противостоять, нашим конкурентам и так далее. Поэтому это шаг вперед для выстраивания прозрачной инфраструктуры, которая позволит двигаться вперед и сократит трансакционные издержки для клиентов.