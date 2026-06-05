В Ставрополе прокуратура приостановила работу двух АЗС
Прокуратура Промышленного района Ставрополя в судебном порядке приостановила работу двух незаконно построенных АЗС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В ходе проверки установлено, что владельцу заправок было выдано представление о сносе самовольной застройки, но АЗС продолжили работу.
Прокуратура потребовала запретить на заправках продажу топлива и взыскать с их владельца неустойку за неисполнение решения суда в размере 1 тыс. руб. за один календарный день в первый месяц, со второго месяца — 10 тыс. руб. в день.