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В Ставрополе прокуратура приостановила работу двух АЗС

Прокуратура Промышленного района Ставрополя в судебном порядке приостановила работу двух незаконно построенных АЗС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ходе проверки установлено, что владельцу заправок было выдано представление о сносе самовольной застройки, но АЗС продолжили работу.

Прокуратура потребовала запретить на заправках продажу топлива и взыскать с их владельца неустойку за неисполнение решения суда в размере 1 тыс. руб. за один календарный день в первый месяц, со второго месяца — 10 тыс. руб. в день.

Наталья Белоштейн

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