Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Молва относит чеснок к еврейской кухне, но это, конечно, со зла. По статистике, больше всего чеснока употребляют в Италии, Китае и Корее. Китайцы используют его еще и в ритуальных целях — отпугивают им злых духов. Впрочем, они не одиноки: европейцы считали его первейшим средством от вампиров, а на Руси зубчик чеснока носили в кармане, чтобы спастись от сглаза. Что ж, предки были правы: чеснок — штука полезная.

Пять тысячелетий назад в Египте он считался лекарством: его выдавали для поддержания сил строителям пирамид и клали в гробницы фараонов. Пифагор называл чеснок «царем приправ», а Авиценна составил 900 рецептов лечебных снадобий на его основе. А мог бы и больше, ведь чеснок — природный антибиотик. Он способен бороться с кишечной палочкой и сальмонеллой, помогает при лихорадке и отравлениях, заживляет раны и борется с артритом, а в XVIII веке даже спас марсельцев от эпидемии чумы. А запах можно и потерпеть. Лекарство сладким не бывает.

Павел Шинский