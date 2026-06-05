СКР возбудил дело после нападения собаки на ребенка в Краснодаре

СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело после атаки бездомной собаки на ребенка в кубанской столице. Инцидент произошел днем 3 июня 2026 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным, опубликованным в социальных медиа и СМИ, животное напало на восьмилетнюю девочку, которая находилась в летнем лагере на базе одной из школ, расположенных на улице Сормовской. Пострадавшая была доставлена в больницу, врачи диагностировали у нее рваные раны лица и ссадины.

Уголовное дело возбуждено следственным отделом по Карасунскому округу Краснодара СКР по Краснодарскому краю. Дело квалифицировано по ст. 293 УК РФ (халатность).

Следователь проводит необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Руководитель краевого управления СКР Андрей Маслов поставил ход расследования на контроль в аппарате следственного управления.

Анна Гречко