На Ставрополье агрофирма прописала в одной квартире 21 мигранта

Агрофирма из Ставропольского края поставила в одной квартире на миграционный учет 21 иностранца, которые там фактически не проживали. В отношении гендиректора компании возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Кроме этого, полицейские проверили законность пребывания в РФ 37 работников предприятия. В результате составлено 15 протоколов о привлечении к административной ответственности за нарушение требований миграционного законодательства, в том числе восемь протоколов — на юридическое лицо, со штрафами от 400 до 800 тыс. руб.

Наталья Белоштейн