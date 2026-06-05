Точки московской сети блинных «Теремок» планируют открыть в Тюмени

В 2027 году в Тюмень планирует зайти московская сеть блинных «Теремок», рассказал «Интерфаксу» основатель и совладелец сети Михаил Гончаров. По его словам, в городе уже достигнуты предварительные договоренности с партнерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По его словам, многое будет зависеть от того, насколько серьезные игроки местного рынка присоединятся к развитию сети в регионах. При этом в новых для себя регионах сеть собирается интегрировать в меню блюда региональной кухни, так как нужно «стараться учитывать местные специалитеты»: например, в Краснодаре кубанский борщ продается лучше традиционного.

Сеть «Теремок» открылась в 1998 году. Основное блюдо — русские блины с начинками, однако перечень блюд не ограничивается только ими: продаются и другие блюда и напитки русской кухни. Всего по России работает 369 ресторанов — 197 заведений находятся в Москве и Московской области, 163 — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, еще девять — в Краснодаре.

Ирина Пичурина