Пулково первым в стране внедрил биометрию для посадки на внутренние рейсы

Пассажиры петербургского аэропорта Пулково с 8 июня смогут воспользоваться сервисом биометрического прохода на рейсах по всем внутренним направлениям. Об этом сообщили в компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Пулково расширят использование биометрии на все внутренние рейсы «Аэрофлота» и «России»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Пулково расширят использование биометрии на все внутренние рейсы «Аэрофлота» и «России»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сервис биометрической идентификации был официально запущен 1 июня в преддверии Петербургского международного экономического форума. На первом этапе технология была доступна только пассажирам, вылетающим в московский аэропорт Шереметьево.

«С понедельника, 8 июня, сервис станет доступен на всех рейсах "Аэрофлота" и "России" из Пулково во все регионы страны: Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи, Калининград, Мурманск, Минеральные Воды и другие города»,— сообщили в пресс-службе аэропорта.

В Пулково уточнили, что терминалами биометрической идентификации уже оборудованы все выходы на посадку внутренних рейсов.

Пулково стал первым аэропортом России, где внедрили технологию биометрической посадки. Тестовая демонстрация сервиса состоялась осенью 2025 года.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что у команды Пулково есть цель: сделать незаметными для пассажира все предполетные формальности. Регистрация на самолет по улыбке, бесконтактный досмотр и посадка на рейс без паспорта. Подробности — в материале «Первый цифровой».

Матвей Николаев