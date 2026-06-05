В Росавиации предупредили о корректировках расписания в аэропортах Кубани
В аэропортах Краснодара и Геленджика возможны корректировки в расписании. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Геленджика и Краснодара»,— говорится в сообщении.
Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов Геленджика и Краснодара.