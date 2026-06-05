Экс-директора школы Ставрополья обвинили в присвоении денег от секции бокса

Шпаковский районный суд Ставропольского края рассматривает дело в отношении бывшего директора школы, которая подозревается в превышении должностных полномочий (п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, фигурантка, будучи директором школы, с 2016 по 2025 год требовала от педагога дополнительного образования каждый месяц передавать ей часть денег от начисляемой ему зарплаты. Кроме того, руководитель требовала его передавать ему деньги от родителей детей, занимающихся в его секции бокса.

«Находясь в служебной зависимости, педагог передал обвиняемой денежные средства на общую сумму свыше 1,3 млн руб.»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева