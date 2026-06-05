На Ставрополье на реке Калаус проходит пик второй паводковой волны

На реке Калаус здесь отмечается пик второй паводковой волны, уровень воды в водоеме на 2 см выше опасной отметки. Об этом сообщает глава региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края

«Наиболее сложная обстановка сохраняется в районе села Воздвиженское Апанасенковского округа. Уровень воды здесь остается на 2 см выше опасной отметки. Подтоплены девять земельных участков и подъездная дорога к селу. Ожидаем, что в течение ближайших двух суток ситуация стабилизируется и уровень воды начнет снижаться», — отметил губернатор.

Подъем уровня воды продолжается и в Буденновском округе. В селах Архангельское и Добровольное подтоплены 39 земельных участков, вода зашла на сельхозугодья.

При этом на реке Кума уровень отмечено снижение уровня воды в районах станицы Бекешевской Предгорного округа, сел Гражданское и Левокумка Минераловодского округа. В Левокумке за минувшую ночь уровень воды снизился еще на 35 см. На данный момент подтопленными остаются 17 домовладений.

Наталья Белоштейн