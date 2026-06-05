Дофамин нашли в «онлайн-курилках»

Зумеры ушли в «онлайн-курилки». В Азии набирают популярность так называемые дофаминовые сайты. На этот тренд обращает внимание The Korea Times. Онлайн-перекуры якобы помогают бороться с одиночеством, а фейковые приложения доставки еды — сэкономить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дофаминовые покупки — общемировой тренд. Он затрагивает все поколения и сферы бизнеса. Молодежь ищет кроссовки, гаджеты, зрелое население — виртуальные дома, яхты, вертолеты и произведения искусства. Имитация реальности проникла уже и в корпоративную среду, включая Россию, делятся опрошенные “Ъ FM” маркетологи.

Через игру можно сесть в кресло президента компании, подписать виртуальный контракт, сменить должность и даже профессию, не выходя из кабинета. Но контент, который привлекает миллениалов, не интересен зумерам. А они, по прогнозам института Bank of America, уже в 2035 году составят почти треть населения Земли. Их совокупный доход якобы достигнет $36 трлн, что сделает их самым богатым поколением. При этом зумеры не любят тратить. Но это не значит, что им нельзя продать, говорит основатель рекламного агентства Purple Door Пак Алексей:

«Почти все маркетплейсы начинают превращаться в подобие социальных сетей. Для российских брендов важно выстраивать экосистему, когда вы много раз касаетесь аудитории различными способами, в том числе с помощью геймификации. Люди, которым нечего делать, пока они ждут такси, например, могут потыкать товары. Вот такого рода продукты будут завлекать аудиторию. Даже если не продавать, по крайней мере показывать возможности продукта либо, в случае брендов, ассортимент».

Но кроме поколенческого фактора стоит учитывать и менталитет потребителей.

Американские зумеры, например, теперь ходят в библиотеки, где сайты знакомств устраивают свидания. Азиатские — гуляют по онлайн-курилкам, что называют комнатой отдыха. Там снимают стресс и находят виртуальных друзей, не тратя денег. И это еще одна из площадок для рекламодателей, и не только табачных компаний, замечает директор PR-агентства Consigliere Дмитрий Скрипниченко:

«Человеку, с одной стороны, нужен какой-то быстрый дофамин, а с другой — сэкономить. Что можно внедрить в плане коммерческого предложения? Услуги психолога, но тоже с геймификацией: пройти тест, какой у тебя психотип или уровень тревоги. Важно сделать акцент на том, что это бесплатно. Также это может быть купонатор, чтобы в дальнейшем произвести покупку. Также сейчас очень развивается формат шеринга. Глобальный тренд здесь — подписка, а не владение. Бренды из разных ниш будут подстраивать свой продукт и услугу именно под него».

Аренда выходит дешевле ипотеки. И девелоперам будет сложнее всего привлечь зумеров, замечают собеседники “Ъ FM”. Но в России их пока даже не замечают, говорит директор по стратегии агентства Depot Фархад Кучкаров:

«Часть брендов смотрит на подростков как на будущую аудиторию. Тот же Roblox, куда бренды интегрируются не обязательно с целью продажи, а чтобы быть заметными. В России эта аудитория почему-то считается, во-первых, не имеющей денег, во-вторых, малочисленной по отношению к другим сегментам. Может быть, поэтому у нас такого суперинтересного, как в Азии, не происходит. Но Россия с точки зрения диджитал-инструментов очень продвинута. Мы относимся к ним более утилитарно и функционально.

Именно поэтому в Азии больше развлечений, а у нас больше пользы и коммерции».

Маркетплейсы, соцсети и даже сайты по поиску работы стали для многих площадкой для развлечения. По данным RuStore, 52% россиян проводят за экраном телефона теперь более пяти часов в день. И за это время можно успеть многое продать.

Аэлита Курмукова