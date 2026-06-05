Губернатор Севастополя: стоять в очередях к АЗС сейчас бессмысленно

В Севастополе сохраняются ограничения на свободную продажу бензина на автозаправочных станциях сетей «ТЭС» и «АТАН». Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

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По его словам, в текущих условиях реализация топлива осуществляется исключительно по ранее приобретенным талонам, при этом действует лимит — не более 20 литров на одного потребителя. Для контроля за распределением топлива на АЗС дежурят представители уполномоченных органов, фиксирующие данные автомобилей физических и юридических лиц.

Свободная продажа бензина, как и накануне, не осуществляется. Власти призывают граждан не формировать очереди у автозаправочных станций, поскольку скопление транспорта может затруднить подъезд бензовозов и нарушить логистику поставок.

Отдельно отмечается, что при поступлении топливозаправщиков на станции «ТЭС» и «АТАН» формирование очередей не требуется: поступившие партии топлива предназначены для обеспечения экстренных и аварийных служб. Реализация населению в этот период не производится.

Также напомнили, что в случае объявления воздушной тревоги работа АЗС приостанавливается, а нахождение вблизи заправочных станций считается небезопасным.

Параллельно профильные ведомства совместно с IT-специалистами разрабатывают систему учета и распределения топлива на городских АЗС, призванную упорядочить доступ и снизить уровень ажиотажа.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие, не поддаваться панике и по возможности ограничить использование личного транспорта, отдавая предпочтение общественному. Отдельно он отметил важность взаимопомощи и рационального подхода к поездкам в условиях ограниченного снабжения.

Вячеслав Рыжков