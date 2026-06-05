Вейпы-«одноразки» без маркировки на 360 тыс. рублей изъяли в Салехарде

В Салехарде сотрудники полиции изъяли у индивидуального предпринимателя более 360 тыс. руб. немаркированной никотинсодержащей продукции, сообщили в городском ОМВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ОМВД России по Салехарду Фото: ОМВД России по Салехарду

Полицейские установили, что бизнесмен хранил и продавал одноразовые электронные системы доставки никотина без обязательных средств идентификации в нарушение законодательства РФ. В ходе проверки у предпринимателя изъяли около 180 единиц товара общим объемом не менее 4,3 тыс. мл.

Проведена физико-химическая экспертиза. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 171.1 УК РФ.

Ирина Пичурина