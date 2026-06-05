На Ставрополье капитально отремонтировали три МКД за 10,6 млн рублей

В Георгиевске завершили капитальный ремонт трех многоквартирных домов. На эти работы было выделено более 10,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Фонда капремонта Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В доме №44 по ул. Пушкина, возведенном в 1962 году, был проведён самый крупный по объему работ ремонт. Специалисты полностью реконструировали фундамент: ликвидировали трещины, укрепили конструкцию, нанесли новое защитное покрытие. Кроме того, были созданы новые отмостки и установлены водоотводные лотки.

В двух домах — на ул. Гагарина, 117, и на ул. Лермонтова, 82 — обновили кровлю. Старые крыши были демонтированы, поврежденные элементы стропильной системы заменены, выполнена гидроизоляция, и установлено новое покрытие из металлопрофиля. Рабочие также смонтировали водосточные системы и установили ограждения.

Наталья Белоштейн