На Ставрополье «Медскан» и «Возрождение» создадут оздоровительный комплекс

Группа компаний «Медскан», входящая в структуру госкорпорации «Росатом», и компания «Возрождение» заключили договор о строительстве медицинского оздоровительного комплекса в Кисловодске. Подписание соглашения состоялось в ходе Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Участники намерены расширять медицинскую инфраструктуру, внедрять передовые программы для всесторонней диагностики, профилактики и восстановления состояния здоровья, а также разрабатывать инновационные решения для сопровождения пациентов.

Инициатива направлена на создание новых стандартов оказания оздоровительных и медицинских услуг, основанных на принципах доказательной медицины и клиентоориентированности.

Наталья Белоштейн