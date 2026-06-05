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На Ставрополье «Медскан» и «Возрождение» создадут оздоровительный комплекс

Группа компаний «Медскан», входящая в структуру госкорпорации «Росатом», и компания «Возрождение» заключили договор о строительстве медицинского оздоровительного комплекса в Кисловодске. Подписание соглашения состоялось в ходе Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Участники намерены расширять медицинскую инфраструктуру, внедрять передовые программы для всесторонней диагностики, профилактики и восстановления состояния здоровья, а также разрабатывать инновационные решения для сопровождения пациентов.

Инициатива направлена на создание новых стандартов оказания оздоровительных и медицинских услуг, основанных на принципах доказательной медицины и клиентоориентированности.

Наталья Белоштейн

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