В Ростовской области объем платных услуг вырос до 177,1 млрд рублей

В первые четыре месяца 2026 года объем платных услуг населению Ростовской области вырос на 4,3%, достигнув 177,1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Ростовстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Рост объема платных услуг в регионе отмечался в сфере телекоммуникационных услуг (+7,5%), услуг турагентств и туроператоров (+6,3%), гостиничного бизнеса (+6%) и культуры (+5,6%).

В структуре трат жителей региона лидируют услуги по техобслуживанию и ремонту автомобилей (44,8%). Далее следуют ремонт и строительство жилья и других построек (20,9%), а также парикмахерские и косметические услуги (12,4%).

Наталья Шинкарева