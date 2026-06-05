Жители Ставрополья могут вновь получать посылки из США

Жители Ставропольского края вновь могут получать посылки из Соединенных Штатов Америки. Отправления доступны при помощи Почты России. Операторы двух стран в конце мая восстановили почтовый импорт в РФ, приостановленный в 2022 году, сообщили в почтовом ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Первая партия отправлений уже прибыла в РФ. Доставка осуществляется транзитными рейсами через третьи страны на базе существующих логистических решений»,— сообщили в Почте России.

Там уточнили, что ранее почтовый импорт из США составлял более 50 т в месяц. В основном это товары электронной коммерции — одежда, обувь, электроника, БАДы. Также США занимали первое место по объемам экспортных отправлений в 2024-2025 годах. В прошлом году на страну приходилась пятая часть всех объемов экспорта.

В конце 2025 года Почта России возобновила прием отправлений в США в категориях «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец», приостановленный ранее в связи с отменой беспошлинного режима.

Сегодня с Почтой России можно отправлять корреспонденцию и посылки в 163 страны: государства ближнего зарубежья, Китая, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, США, Европы, Ближнего Востока и Африки.

Василий Хитрых