«Булат» и Политех подписали соглашение о подготовке ИТ-кадров на ПМЭФ
Разработчик телекоммуникационного и ИТ-оборудования «Булат» и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого заключили соглашение о стратегическом партнерстве на ПМЭФ-2026. Документ направлен на развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли, создание цифровых продуктов и укрепление технологического суверенитета страны.
«Булат» и СПбПУ договорились о стратегическом партнерстве для укрепления цифрового суверенитета
Фото: Пресс-служба ГК «Ростелеком»
Соглашение подписали вице-президент ПАО «Ростелеком» и генеральный директор компании «Булат» Александр Логинов, а также ректор СПбПУ Андрей Рудской.
В рамках сотрудничества студенты университета смогут проходить производственную практику в компании, а выпускникам окажут содействие в трудоустройстве. Кроме того, стороны намерены проводить совместные исследования и разработки в сфере информационных технологий.
«Мы рассматриваем проведение совместных исследовательских проектов, внедрение передовых технологий и формирование сильной профессиональной среды для роста компетенций будущих инженеров и ИТ-специалистов»,— заявил Александр Логинов.
По словам Андрея Рудского, соглашение позволит вывести взаимодействие на новый уровень как в подготовке высококвалифицированных специалистов, так и в разработке серверного оборудования для критической информационной инфраструктуры.
Компания «Булат» входит в холдинг «Техновейв» группы «Ростелеком» и специализируется на разработке и производстве телекоммуникационного и ИТ-оборудования для обеспечения надежной работы инфраструктуры связи.