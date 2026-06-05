«Булат» и Политех подписали соглашение о подготовке ИТ-кадров на ПМЭФ

Разработчик телекоммуникационного и ИТ-оборудования «Булат» и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого заключили соглашение о стратегическом партнерстве на ПМЭФ-2026. Документ направлен на развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли, создание цифровых продуктов и укрепление технологического суверенитета страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Булат» и СПбПУ договорились о стратегическом партнерстве для укрепления цифрового суверенитета

Фото: Пресс-служба ГК «Ростелеком» «Булат» и СПбПУ договорились о стратегическом партнерстве для укрепления цифрового суверенитета

Фото: Пресс-служба ГК «Ростелеком»

Соглашение подписали вице-президент ПАО «Ростелеком» и генеральный директор компании «Булат» Александр Логинов, а также ректор СПбПУ Андрей Рудской.

В рамках сотрудничества студенты университета смогут проходить производственную практику в компании, а выпускникам окажут содействие в трудоустройстве. Кроме того, стороны намерены проводить совместные исследования и разработки в сфере информационных технологий.

«Мы рассматриваем проведение совместных исследовательских проектов, внедрение передовых технологий и формирование сильной профессиональной среды для роста компетенций будущих инженеров и ИТ-специалистов»,— заявил Александр Логинов.

По словам Андрея Рудского, соглашение позволит вывести взаимодействие на новый уровень как в подготовке высококвалифицированных специалистов, так и в разработке серверного оборудования для критической информационной инфраструктуры.

Компания «Булат» входит в холдинг «Техновейв» группы «Ростелеком» и специализируется на разработке и производстве телекоммуникационного и ИТ-оборудования для обеспечения надежной работы инфраструктуры связи.

Матвей Николаев