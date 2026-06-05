ПФК «Краснодар-ЮМР» будет выступать в статусе сборной Краснодарского края

Пляжный футбольный клуб «Краснодар-ЮМР» в сезоне 2026 года будет выступать в статусе сборной Краснодарского края. Об этом руководство команды сообщило на предсезонной пресс-конференции, состоявшейся в Краснодаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В новом сезоне команда примет участие в Первом дивизионе чемпионата России по пляжному футболу и Кубке России. Основу состава составят воспитанники кубанской школы пляжного футбола. Новый статус стал возможен благодаря сотрудничеству клуба со спортивной школой олимпийского резерва по футболу «Академия футбола "Кубань"».

Как сообщил руководитель клуба и главный тренер сборной Краснодарского края по пляжному футболу Эмиль Джабаров, команду также усилили несколько опытных игроков, среди которых чемпион мира по пляжному футболу Денис Пархоменко. По его словам, участие опытных спортсменов должно способствовать более быстрому развитию молодых игроков как в спортивном, так и в психологическом плане.

Господин Джабаров отметил, что, несмотря на высокий уровень конкуренции в Первом дивизионе, где ожидается участие бывших игроков сборной России и чемпионов мира, команда намерена бороться за призовые места. По его оценке, в клубе собраны наиболее перспективные молодые пляжные футболисты Краснодарского края, сформировавшие костяк команды за последние несколько лет.

В настоящее время «Краснодар-ЮМР» проводит учебно-тренировочный сбор в Анапе. После завершения подготовки 7 июня команда отправится в Москву для участия в матчах Первого дивизиона.

Вячеслав Рыжков