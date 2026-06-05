На М-4 «Дон» проходят испытания 11 беспилотных грузовиков

На федеральной трассе М-4 «Дон» проходят испытания беспилотных грузовиков. На дороге курсируют 11 подобных машин. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные главы Минтранса РФ Андрея Никитина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В дальнейшем Министерство намерено увеличить число беспилотных грузовиков на дорогах — в настоящее время их уже более ста, и они курсируют по трассам М-11 «Нева», М-12 «Восток» и ЦКАД.

Согласно прогнозам, к 2035 году высокоавтоматизированные транспортные средства (ВАТС) могут занять до 18,8% рынка грузоперевозок.

Наталья Белоштейн