Охотник из Лесного отправится на принудительные работы за случайное убийство

Городской суд Лесного признал виновным жителя города 49-летнего Андрея Кузнецова в причинении смерти по неосторожности во время охоты (ч. 1 ст. 109 УК РФ) — он застрелил товарища, приняв его за косулю. Он отправится на год на принудительные работы с удержанием 10% из зарплаты в доход государства, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Суд установил, что охотник нарушил правила охоты, не убедившись в безопасности цели и не оценив должным образом обстановку, когда стрелял «на шум» по неясно видимой цели. Андрей Кузнецов полностью признал вину. Городской суд также на три года запретил ему заниматься деятельностью, связанной с охотой, а также хранить и носить охотничье оружие и патроны к нему. В пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 2,4 млн руб.

Приговор был обжалован всеми сторонами, и Свердловский областной суд внес изменения в судебный акт, сократив запрет на охоту и на хранение и ношение оружия на два месяца. Карабин осужденного и патроны переданы в территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Свердловской области для решения их судьбы в соответствии с законодательством. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Напомним, по данным следствия, 9 января обвиняемый в лесном массиве Нижнетуринского участкового лесничества с карабином «ОП-СКС» охотился с товарищем. В условиях плохой видимости он принял силуэт другого охотника, находившегося на расстоянии более 100 метров, за косулю и произвел выстрел. Ему показалось, что он четко видит голову и уши животного. В результате огнестрельного ранения пострадавший скончался на месте. Сначала Андрей Кузнецов не понял, что кричал человек, а когда подошел ближе, то увидел уже бездыханное тело товарища.

Ирина Пичурина