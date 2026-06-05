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Ростовская область экспортировала в страны Средней Азии 42 тонны мяса птицы

С 25 по 29 мая 2026 года с территории Ростовской области в страны Средней Азии экспортировано три партии мяса птицы общим весом 42 т. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, с территории региона продукция направлена в Таджикистан (19 т), Узбекистан (19 т) и ОАЭ (4 т).

Мясо птицы признано безопасным и соответствующим требованиям стран-импортеров.

Наталья Белоштейн

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