Восемь поездов, следующих из Республики Крым, задерживаются

Восемь поездов, направляющихся в другие города из Крыма, отстают от графика. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

После вчерашней временной отмены движения в связи с беспилотной опасностью сегодня, 5 июня, в пути задерживаются поезда «Таврия». Они следуют из Симферополя, Евпатории и Севастополя в Москву, Санкт-Петербург и Омск. Минимальное время задержки составляет 1,5 часа, максимальное достигает 11 часов.

Пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой. Если гражданам необходима помощь, они могут обратиться к начальнику поезда и проводникам.

«Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина