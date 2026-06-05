На ПМЭФ-2026 администрация Кубани и «Т-Технологии» подписали соглашение

Администрация Краснодарского края и «Т-Технологии» подписали соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума. Документ подписали первый заместитель губернатора региона Игорь Галась и председатель Совета директоров Группы «Т-Технологии» Алексей Малиновский. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам Игоря Галася, у региона и Т-Банка, входящего в состав «Т-Технологий», сложились конструктивные отношения. Он отметил, что на Кубани насчитывается более 1,5 млн активных пользователей услуг банка. По итогам 2025 года объем кредитов, выданных юрлицам и жителям края, достиг 159 млрд руб., что на 53% выше уровня 2024 года. Как добавил первый вице-губернатор, объем кредитного портфеля и средств организаций региона на счетах в Т-Банке кратно увеличился за последний год.

Также Игорь Галась сообщил, что банк участвует в программах институтов поддержки бизнеса. В рамках зонтичных поручительств Корпорации МСП заключено 516 кредитных договоров на общую сумму свыше 700 млн руб.

Предметом подписанного соглашения стало взаимодействие, направленное на комплексное социально-экономическое развитие Краснодарского края. Особое внимание уделено совершенствованию работы финансового рынка края и формированию более привлекательных условий для инвесторов.

Алина Зорина