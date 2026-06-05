СКР запросил доклад о расследовании причин смерти инвалида на Дону

В центральный аппарат СК России представят доклад о результатах проверки по факту смерти инвалида из Ростовской области, который оставил сиделке в наследство дачный дом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что в эфире одного из федеральных телеканалов сообщалось, что инвалид скончался по естественным причинам. Но родственники умершего выразили мнение, что его смерть носит криминальный характер.

Следственными органами СК России по Ростовской области по данному факту проводилась процессуальная проверка.

Наталья Белоштейн