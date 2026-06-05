Гималайских медвежат-сирот отправили из Владивостока в зоопарк Екатеринбурга

Двух пятимесячных гималайских медвежат-сирот самолетом отправили из Владивостока в Екатеринбург. Они будут содержаться в Екатеринбургском зоопарке, сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора Фото: Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора

С середины марта медвежата находились на реабилитации в МРОО «Центр «Тигр» в селе Алексеевка в Приморском крае. Перед отправкой ветеринар провел им медосмотр, они также прошли необходимую иммунизацию и обработку. Согласно заключению, животные оказались здоровы.

Специалисты ведомства в аэропорту Владивостока проконтролировали соблюдение всех необходимых ветеринарных норм и требований при перевозке животных.

Ирина Пичурина