На развитие малого агробизнеса Ставрополья направят 235 млн рублей

В 2026 году в Ставропольском крае в 2026 году на поддержку и развитие малых форм хозяйствования направят 235,4 млн руб. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Средства направят 30 субъектам малого предпринимательства: 26 фермерским хозяйствам и четырем малым и микропредприятиям, в том числе сельскохозяйственным потребкооперативам.

В минсельхозе добавили, что в 2026 году будет выделено 87,1 млн руб. на гранты для поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств. Также предусмотрено 9,6 млн руб. на грантовую программу «Агромотиватор».

На субсидии для возмещения части затрат фермерских хозяйств будет направлено 89,5 млн руб. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы смогут получить 16 млн руб. на возмещение части затрат.

На развитие сельского туризма в регионе предусмотрено 3,2 млн руб.

На гранты в форме субсидий ветеранам и участникам специальной военной операции, а также членам их семей на финансовое обеспечение затрат,связанных с организацией сельскохозяйственного производства, запланировано 30 млн руб.

Наталья Белоштейн