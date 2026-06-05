Мэр Екатеринбурга призвал горожан активнее голосовать за благоустройство парков

Для получения средств из федерального бюджета на благоустройство одной из общественных зон по программе «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) Екатеринбургу нужно набрать еще как минимум 46 тыс. голосов. Мэр Алексей Орлов призвал горожан активнее участвовать в голосовании — оно закончится через неделю, 12 июня, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Алексей Орлов отметил, что с 2018 года благодаря программе обновление получил десяток общественных пространств. «Если вы еще не проголосовали за благоустройство парков, набережных, скверов и аллей, то сейчас — самое время. Не будьте равнодушными. Ваш голос — это шаг к тому, чтобы в 2027 году в нашем родном городе появилось новое место для отдыха, где будет кипеть жизнь и звучать детский смех. Программа ФКГС — не единственный способ развития общественных пространств, но именно при федеральной поддержке мы сможем сделать гораздо больше»,— сказал глава города.

Голосование проходит с 21 апреля на госуслугах и с помощью волонтеров — принять участие в нем могут жители Екатеринбурга старше 14 лет. Можно отдать свой голос за один из 17 объектов.

На выходных Екатеринбург вышел в лидеры среди всех федеральных городов по сбору голосов. К 1 июня более 218 тыс. жителей уже сделали свой выбор, при этом с помощью волонтеров удалось собрать 120 тыс. голосов. Лидером голосования являлась набережная реки Исети от улицы Декабристов до улицы Белинского, получившая более 49 тыс. голосов.

Ирина Пичурина