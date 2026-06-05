Более 54 тысяч жителей Ставрополья прошли лечение вне региона на 525 млн рублей
В январе-апреле 2026 года медицинской помощью по ОМС вне региона воспользовались более 54,5 тыс. жителей Ставропольского края. На эти цели ТФОМС направил 525,4 млн рублей, из них 99
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
За первые четыре месяца года услугами круглосуточных стационаров в других регионах РФ воспользовались более 5 тыс. жителей Ставрополья. Еще 356 человек прошли курс высокотехнологичного лечения.
Жители региона чаще всего обращались за медицинской помощью из-за новообразований. Всего было зарегистрировано более 7,7 тыс. случаев. Также были востребованы услуги по лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата — 6,9 тыс. случаев, и болезней органов дыхания — 5,9 тыс. случаев.