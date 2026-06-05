Более 54 тысяч жителей Ставрополья прошли лечение вне региона на 525 млн рублей

В январе-апреле 2026 года медицинской помощью по ОМС вне региона воспользовались более 54,5 тыс. жителей Ставропольского края. На эти цели ТФОМС направил 525,4 млн рублей, из них 99

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За первые четыре месяца года услугами круглосуточных стационаров в других регионах РФ воспользовались более 5 тыс. жителей Ставрополья. Еще 356 человек прошли курс высокотехнологичного лечения.

Жители региона чаще всего обращались за медицинской помощью из-за новообразований. Всего было зарегистрировано более 7,7 тыс. случаев. Также были востребованы услуги по лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата — 6,9 тыс. случаев, и болезней органов дыхания — 5,9 тыс. случаев.

Наталья Белоштейн