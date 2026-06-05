Глава Югры на ПМЭФ подписал соглашения и встретился с губернаторами

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписал несколько соглашений и встретился с главами «тюменской матрешки». Об этом он рассказал у себя в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор, Дмитрий Артюхов и Руслан Кухарук

Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука Александр Моор, Дмитрий Артюхов и Руслан Кухарук

Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

«На полях форума прошла традиционная встреча с губернаторами Тюменской области и Ямала Александром Викторовичем Моором и Дмитрием Андреевичем Артюховым. Обсудили ход нашей совместной работы в рамках программы "Сотрудничество", уделив особое внимание координации усилий в сфере социальной политики и инфраструктурного развития»,— прокомментировал глава Югры.

На второй день проведения форума было подписано несколько соглашений. С ООО «Кастор Западная Сибирь» договорились о строительстве энергоцентра «Пальян» установленной мощностью 30 МВт на Красноленинском нефтяном месторождении. С Президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина заключили новое соглашение, в рамках которого продолжится работа по созданию электронных читальных залов. Будет реализовано сотрудничество с Алтайским краем — будет сделан акцент на развитии транспортной инфраструктуры и туризма. С «СИБУР» глава региона заключил дополнительное соглашение о поддержке спорта, культуры, науки и образования. Кроме того, округ с компанией «Россети Тюмень» будет развивать электросетевое хозяйство Югры.

Также Руслан Кухарук с ПАО «АФК Система» наметил планы по строительству жилья в рамках комплексного развития территорий (КРТ) в Ханты-Мансийске и Сургуте. С ПАО НК «РуссНефть» обсудили ход реализации в регионе экономически и социально значимых инициатив. Также регион будет работать с Федеральным центром беспилотных авиационных систем и ООО «Геоскан» над внедрением дронов и модернизацией инфраструктуры для их использования в ХМАО.

Ирина Пичурина