Аэропорт Владикавказа принял 290 тысяч пассажиров с начала 2026 года

С начала 2026 года международный аэропорт Владикавказ принял около 290 тыс. пассажиров. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные главы Республики Северная Осетия — Алания Сергея Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По информации главы региона, в конце мая авиакомпания NordStar начала осуществлять прямые рейсы между Владикавказом и Уфой. Полеты будут выполняться каждую неделю по пятницам.

Запуск нового маршрута увеличивает возможности для деловых и туристических обменов между регионами. Первый рейс был полностью загружен на вылет и на 80% — на прилет.

Наталья Белоштейн